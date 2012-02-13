48 ساعة من الطقس المستقر بالمملكة باستثناء منطقتين.. أمطار غزيرة!

تسرب كميات محدودة من الرطوبة المدارية ما يعمل على تجدد الفُرص

يتوقع أن يسود طقس مستقر في معظم أجزاء المملكة، باستثناء الأجزاء الجنوبية الغربية التي يُنتظر أن تشهد بعض الهُطولات المطرية خلال الأيام القادمة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يستمر تسرب كميات محدودة من الرطوبة المدارية نحو القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، اليوم الأحد وغداً الإثنين، ما سيعمل على تجدد فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، مُتمثلة بجازان وعسير.

ووفق موقع "طقس العرب"، تكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، ما قد يعمل على جريان الأودية والشعاب في بعض من هذه المناطق "جنوب غرب المملكة".