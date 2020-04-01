ترامب: أجريتُ محادثات عظيمة مع محمد بن سلمان وبوتين حول أسعار النفط

الرئيس الأمريكي: البَلَدان يناقشان الأمر وسأنضم في الوقت المناسب إذا تَطَلّب ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء: إنه سينضم إلى السعودية وروسيا إذا تَطَلّب الأمر؛ لعقد محادثات حول أسعار النفط.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ونقلته وكالات عدة: "البَلَدان يناقشان الأمر، وسأنضم في الوقت المناسب إذا تَطَلّب ذلك"؛ مضيفًا أنه أجرى مباحثات "عظيمة" خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر أن روسيا بدأت بتسجيل خسائر للمرة الأولى منذ 20 عامًا في عمليات تصديرها من شحنات الخام عبر بحر البلطيق والبحر الأسود.

وتُظهر حسابات أجرتها "رويترز"، أن أرباح التصدير الروسية على البحر الأسود أصبحت سلبية هذا الأسبوع، مع ملامسة أسعار برنت أدنى مستوياتها في 18 عامًا.