المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً
الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-25
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:22 AM
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً
الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.