وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-25 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 09:22 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.