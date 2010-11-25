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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً

الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:22 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً

الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

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