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أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا

ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية الثانية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت سلوفينيا (الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانياً، عاود لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مراناً استرجاعياً، عقب المباراة التجريبية أمس الأربعاء أمام منتخب البوسنة والهرسك، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-1.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية الثانية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت سلوفينيا (الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانياً، عاود لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مراناً استرجاعياً، عقب المباراة التجريبية أمس الأربعاء أمام منتخب البوسنة والهرسك، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-1.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:11 PM

أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا

ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية الثانية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت سلوفينيا (الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانياً، عاود لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مراناً استرجاعياً، عقب المباراة التجريبية أمس الأربعاء أمام منتخب البوسنة والهرسك، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-1.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

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