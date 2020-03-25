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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

بعد فحص الحالة من قِبل مختبر صحة المجتمع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريًا من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة، فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي تنتمي إليها.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريًا من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة، فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي تنتمي إليها.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:37 AM

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

بعد فحص الحالة من قِبل مختبر صحة المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريًا من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة، فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي تنتمي إليها.

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