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اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة

غدًا وبمشاركة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي

سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.

وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.

وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.

سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة
سبق

سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.

وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.

وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
02:29 PM

اجتماعات لبحث استئناف مفاوضات "سد النهضة".. "عباس": لن نتفاوض بنفس الأساليب السابقة

غدًا وبمشاركة وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سعيًا لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي؛ يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي.

وبعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الري السوداني: لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

ودعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة "بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية.

وأضاف: يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد.

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