مصادر: مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية.. الثلاثاء

‏‫يطلع على موضوعات عامة ويتخذ حيالها ما يراه

توقَّعت مصادر مطلعة أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عَقْد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية، باستثناء العام الماضي الذي استأنفت فيه الجلسات في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم الثلاثاء 21 رمضان، الموافق 2018/06/05م، في قصر الصفا بمكة المكرمة.