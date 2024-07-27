دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج. جاء ذلك إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج. وحذرت الوزارة، في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، من أنهم سيكونون عرضة لتطبيق عقوبات بحقهم تشمل "السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج". وتتضمن العقوبات كذلك "غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج". كما تشمل العقوبات ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، إضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، فضلاً عن التشهير بالمخالف. وذكرت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.

توعدت ناقليهم.. الداخلية تؤكد منع من لا يحمل تصريح حج من دخول مكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-27 دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.



جاء ذلك إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.



وحذرت الوزارة، في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، من أنهم سيكونون عرضة لتطبيق عقوبات بحقهم تشمل "السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج".



وتتضمن العقوبات كذلك "غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج".



كما تشمل العقوبات ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، إضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، فضلاً عن التشهير بالمخالف.



وذكرت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 03:09 PM

توعدت ناقليهم.. الداخلية تؤكد منع من لا يحمل تصريح حج من دخول مكة قالت إن العقوبات بحق من ينقلونهم تشمل السجن والغرامات المالية





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دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.



جاء ذلك إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.



وحذرت الوزارة، في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، من أنهم سيكونون عرضة لتطبيق عقوبات بحقهم تشمل "السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج".



وتتضمن العقوبات كذلك "غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج".



كما تشمل العقوبات ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، إضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، فضلاً عن التشهير بالمخالف.



وذكرت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.