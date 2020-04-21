ذكرى تفجيرات الكنائس والفنادق.. الحزن يخيم على شرفات سريلانكا بسبب كورونا

سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 268 شخصاً ونفّذتها جماعات إرهابية العام الماضي

أحيت سريلانكا الذكرى الأولى لتفجيرات عيد الفصح، اليوم الثلاثاء، من داخل المنازل فقط، وسط حظر التجوال المستمر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 268 شخصا، ونفّذتها جماعات إرهابية، ثلاث كنائس في أثناء عيد الفصح من العام الماضي، كما تعرّضت ثلاثة فنادق فاخرة أيضا للهجمات بشكل متزامن في 21 أبريل.

وتقرّر تنظيم عدة أحداث تذكارية في الذكرى الأولى للتفجيرات، بما في ذلك زيارة لمقابر الضحايا، لكنها أُلغيت بسبب حظر التجوال.

ووفق "رويترز" اقتصر الاحتفال، الثلاثاء، على دق أجراس الكنائس في سريلانكا لمدة خمس دقائق، أعقبته دقيقتا صمت في جميع أنحاء البلاد وهو وقت حدوث الهجوم، وأوقفت القنوات التلفزيونية أيضاً بثها في الأثناء.

وعيّنت الحكومة لجنة تحقيق رئاسية في التفجيرات، إضافة إلى تحقيقات الشرطة الجارية، حيث لا يزال أكثر من 200 شخص رهن الاحتجاز إما بتهمة التخطيط أو تنفيذ الهجمات.

ومدّدت السلطات السريلانكية عشية الذكرى الأولى لتفجيرات عيد الفصح، تدابير العزل المعمول بها للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لمدة أسبوع.