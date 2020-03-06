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محافظ حفر الباطن يُكَرّم "الأمر بالمعروف" لمشاركتهم في اليوم العالمي للدفاع المدني

في إطار الجهود التوعوية لفرع الرئاسة العامة للهيئة

سلّم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، درعًا تذكاريًّا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حفر الباطن؛ لمشاركتهم الميدانية والتوعوية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني (السلامة أولًا) والمقام برعايته.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، وبدعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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محافظ حفر الباطن يُكَرّم "الأمر بالمعروف" لمشاركتهم في اليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

سلّم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، درعًا تذكاريًّا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حفر الباطن؛ لمشاركتهم الميدانية والتوعوية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني (السلامة أولًا) والمقام برعايته.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، وبدعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:00 PM

محافظ حفر الباطن يُكَرّم "الأمر بالمعروف" لمشاركتهم في اليوم العالمي للدفاع المدني

في إطار الجهود التوعوية لفرع الرئاسة العامة للهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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سلّم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، درعًا تذكاريًّا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حفر الباطن؛ لمشاركتهم الميدانية والتوعوية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني (السلامة أولًا) والمقام برعايته.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، وبدعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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