صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة. وقال "الكريديس": تم توقيف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

شرطة الرياض تطيح بمطلق النار على العامل في محطة الوقود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-08 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة.



وقال "الكريديس": تم توقيف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 02:23 PM

شرطة الرياض تطيح بمطلق النار على العامل في محطة الوقود المجني عليه حالته مستقرة.. وإحالة الموقوف إلى دائرة النيابة العامة





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة.



وقال "الكريديس": تم توقيف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.