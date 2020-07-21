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المدفوعات السعودية توقع اتفاقية مع JCB لتمكين قبول بطاقاتها عبر "مدى"

بهدف دعم إستراتيجية مؤسسة النقد في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة

وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثه بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوةً على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع، إضافة الى اتساقه مع أهداف رؤية 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة الدينية أو الترفيهية وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.. وفي الوقت ذاته، يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وغيرها.

هذا، وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز وجودها في السوق السعودي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو: "ندرك تماماً المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قِبل محبي السفر، ولاسيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تمثل زاوية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية".

وأضاف كانيكو: "في هذا الجانب، أود أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجاتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات JCB".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال اتاحة مزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB، عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف ذاته الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد الورقي".

المدفوعات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدفوعات السعودية توقع اتفاقية مع JCB لتمكين قبول بطاقاتها عبر "مدى"
سبق

وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثه بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوةً على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع، إضافة الى اتساقه مع أهداف رؤية 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة الدينية أو الترفيهية وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.. وفي الوقت ذاته، يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وغيرها.

هذا، وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز وجودها في السوق السعودي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو: "ندرك تماماً المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قِبل محبي السفر، ولاسيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تمثل زاوية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية".

وأضاف كانيكو: "في هذا الجانب، أود أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجاتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات JCB".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال اتاحة مزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB، عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف ذاته الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد الورقي".

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:15 PM

المدفوعات السعودية توقع اتفاقية مع JCB لتمكين قبول بطاقاتها عبر "مدى"

بهدف دعم إستراتيجية مؤسسة النقد في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثه بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوةً على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع، إضافة الى اتساقه مع أهداف رؤية 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة الدينية أو الترفيهية وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.. وفي الوقت ذاته، يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وغيرها.

هذا، وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز وجودها في السوق السعودي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو: "ندرك تماماً المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قِبل محبي السفر، ولاسيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تمثل زاوية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية".

وأضاف كانيكو: "في هذا الجانب، أود أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجاتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات JCB".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال اتاحة مزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB، عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف ذاته الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد الورقي".

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