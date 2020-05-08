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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال

وزَّعت 1200 سلة غذائية على 12 ألف فرد.. مع اتخاذ الاحتياطات لمنع انتشار "كورونا"

يواصل مكتب الملحقية الدينية بسفارة السعودية في جمهورية السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ في جمهورية السنغال، وذلك بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في العاصمة السنغالية داكار، والعديد من الأقاليم، بالتعاون مع السفارة السعودية والجهات المسؤولة في السنغال؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين، أو أقرب مواقع لهم.

وتم توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها نحو 12 ألف فرد في جميع أنحاء السنغال. وتم توزيع 500 سلة في العاصمة السنغالية داكار، و200 سلة في مدينة سيغنشور في جنوب السنغال، و100 سلة في مدينة تامباكوندا، و100 سلة في مدينة كولك، و100 سلة في مدينة جربل، و100 سلة في مدينة أمبور، و100 سلة في مدينة لوغا.

يُذكر أن توزيع السلال الغذائية على المستفيدين يتم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال
سبق

يواصل مكتب الملحقية الدينية بسفارة السعودية في جمهورية السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ في جمهورية السنغال، وذلك بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في العاصمة السنغالية داكار، والعديد من الأقاليم، بالتعاون مع السفارة السعودية والجهات المسؤولة في السنغال؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين، أو أقرب مواقع لهم.

وتم توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها نحو 12 ألف فرد في جميع أنحاء السنغال. وتم توزيع 500 سلة في العاصمة السنغالية داكار، و200 سلة في مدينة سيغنشور في جنوب السنغال، و100 سلة في مدينة تامباكوندا، و100 سلة في مدينة كولك، و100 سلة في مدينة جربل، و100 سلة في مدينة أمبور، و100 سلة في مدينة لوغا.

يُذكر أن توزيع السلال الغذائية على المستفيدين يتم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:51 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:46 PM

"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال

وزَّعت 1200 سلة غذائية على 12 ألف فرد.. مع اتخاذ الاحتياطات لمنع انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يواصل مكتب الملحقية الدينية بسفارة السعودية في جمهورية السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ في جمهورية السنغال، وذلك بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في العاصمة السنغالية داكار، والعديد من الأقاليم، بالتعاون مع السفارة السعودية والجهات المسؤولة في السنغال؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين، أو أقرب مواقع لهم.

وتم توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها نحو 12 ألف فرد في جميع أنحاء السنغال. وتم توزيع 500 سلة في العاصمة السنغالية داكار، و200 سلة في مدينة سيغنشور في جنوب السنغال، و100 سلة في مدينة تامباكوندا، و100 سلة في مدينة كولك، و100 سلة في مدينة جربل، و100 سلة في مدينة أمبور، و100 سلة في مدينة لوغا.

يُذكر أن توزيع السلال الغذائية على المستفيدين يتم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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