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شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م

انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.

أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

مديرية الدفاع المدني الحناكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م
سبق

انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.

أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:18 AM

شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,624

انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.

أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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