شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م

انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.
أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.
أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.مديرية الدفاع المدني الحناكية
انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.
أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م.
أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.