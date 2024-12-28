"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:17 AM
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على ينبع والرايس
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع، ومركز الرايس، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.