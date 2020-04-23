النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: وفاة مواطن و151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر  24 ساعة

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 شخصاً

سجلت الكويت اليوم حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى الرعاية الصحية منذ 28 يوماً، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في البلاد بسبب فيروس كورونا 14 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، أوضح "السند" أن عدد الحالات المسجلة والمرتبطة بالسفر بلغ 12 حالة، تشمل 9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى تركيا، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى مصر.

وكشف "السند" أن عدد المخالطة بلغ 132 حالة، وتشمل 5 حالات لمواطنين كويتيين، و 60 حالة من الجنسية الهندية، و 25 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و13 حالة من الجنسية المصرية، و11 حالة من الجنسية الإيرانية، و3 حالات من الجنسية اللبنانية، وحالتين من الجنسية الأردنية، وحالتين من الجنسية السيرلانكية، وحالتين من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الفلبينية، وحالتين من الجنسية النيبالية، وحالتين من غير محددي الجنسية، وحالة من الجنسية الأوزباكية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية السورية.

أما عن حالات التقصي الوبائي، فقد أشار "السند" إلى أنها بلغت 7 حالات، وتشمل حالتين لمواطنين كويتيين، و حالة من الجنسية الهندية، و حالة من الجنسية البنغلاديشية، و حالتين من الجنسية المصرية، وحالتين من غير محددي الجنسية.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: وفاة مواطن و151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر  24 ساعة
سبق

سجلت الكويت اليوم حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى الرعاية الصحية منذ 28 يوماً، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في البلاد بسبب فيروس كورونا 14 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، أوضح "السند" أن عدد الحالات المسجلة والمرتبطة بالسفر بلغ 12 حالة، تشمل 9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى تركيا، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى مصر.

وكشف "السند" أن عدد المخالطة بلغ 132 حالة، وتشمل 5 حالات لمواطنين كويتيين، و 60 حالة من الجنسية الهندية، و 25 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و13 حالة من الجنسية المصرية، و11 حالة من الجنسية الإيرانية، و3 حالات من الجنسية اللبنانية، وحالتين من الجنسية الأردنية، وحالتين من الجنسية السيرلانكية، وحالتين من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الفلبينية، وحالتين من الجنسية النيبالية، وحالتين من غير محددي الجنسية، وحالة من الجنسية الأوزباكية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية السورية.

أما عن حالات التقصي الوبائي، فقد أشار "السند" إلى أنها بلغت 7 حالات، وتشمل حالتين لمواطنين كويتيين، و حالة من الجنسية الهندية، و حالة من الجنسية البنغلاديشية، و حالتين من الجنسية المصرية، وحالتين من غير محددي الجنسية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:02 PM

الكويت: وفاة مواطن و151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر  24 ساعة

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,703

سجلت الكويت اليوم حالة وفاة جديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 عاماً، كان يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى الرعاية الصحية منذ 28 يوماً، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في البلاد بسبب فيروس كورونا 14 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة المسجلة في البلاد إلى 2399 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، أوضح "السند" أن عدد الحالات المسجلة والمرتبطة بالسفر بلغ 12 حالة، تشمل 9 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى تركيا، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى مصر.

وكشف "السند" أن عدد المخالطة بلغ 132 حالة، وتشمل 5 حالات لمواطنين كويتيين، و 60 حالة من الجنسية الهندية، و 25 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و13 حالة من الجنسية المصرية، و11 حالة من الجنسية الإيرانية، و3 حالات من الجنسية اللبنانية، وحالتين من الجنسية الأردنية، وحالتين من الجنسية السيرلانكية، وحالتين من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الفلبينية، وحالتين من الجنسية النيبالية، وحالتين من غير محددي الجنسية، وحالة من الجنسية الأوزباكية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية السورية.

أما عن حالات التقصي الوبائي، فقد أشار "السند" إلى أنها بلغت 7 حالات، وتشمل حالتين لمواطنين كويتيين، و حالة من الجنسية الهندية، و حالة من الجنسية البنغلاديشية، و حالتين من الجنسية المصرية، وحالتين من غير محددي الجنسية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة