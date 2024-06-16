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"العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب

أكد توفرها في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق "موعد"

شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".

وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".

وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب
سبق

شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".

وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".

وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:57 PM

"العبدالكريم": يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب

أكد توفرها في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق "موعد"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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5,080

شدد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، على أهمية المحافظة على صحة الفرد والأسرة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصحية، والتعزيز من المناعة للجسم، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا المستجد: إنه "يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد".

وأضاف: "يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف، وبالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة".

وأوضح أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، من خلال ممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة والاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات.

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