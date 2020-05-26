بالصور.."سبق" توثق التزام شقراء بمنع التجول في العيد وخلو شوارعها

فيما تتواجد الدوريات الأمنية والشرطية والمرورية بمداخل المحافظة وأرجائها

وثقت "سبق" خلو شوارع وميادين محافظة شقراء والمراكز التابعة لها من المركبات والمارة؛ والتزام الأهالي بمنع التجول خلال أيام العيد ؛ وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم الصادر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتفصيلاً، قامت "سبق" بجولة ميدانية بمحافظة شقراء وشوارعها الرئيسة ورصدت خلوها من المركبات والمارة والتزام الأهالي بالمنع الكلي خلال أيام العيد، إذ يتواجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة والمرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما تقوم تلك الجهات بجولات على المحال والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الكلي خلال أيام العيد.



ويشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات العقيد هذال الرويس، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.



وشملت جولة "سبق" مراكز شقراء وقراها؛ حيث بدأت بمركز أشيقر ثم مراكز الفرعة والداهنة والجريفة والغرابة والعب، والتي يقوم بتغطيتها مخفر شرطة أشيقر، إذ شهدت تلك المراكز تواجد رجال الأمن وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحتهم وسلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى الجميع.



واستمرت جولة "سبق" لمراكز المحافظة لتشمل مراكز القصب والمشاش والحريق والصوح والجوفان، ووثقت خلو الشوارع من المركبات والمارة، وسط تواجد لرجال الأمن من مخفر شرطة القصب في مداخل تلك المراكز وميادينها.