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"عبادي" و"داليا" في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية

يغني فيها "الجسمي" و"أصالة" و"أحلام".. الشهر الحالي

انطلقت أولى ليالي عكاظ الغنائية، مساء أمس، بأمسية طربية رائعة تألق فيها الفنان الكبير عبادي الجوهر، بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك، على مسرح عكاظ الرئيسي، ضمن فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب"، الذي يستمر بتقديم فعالياته النوعية طوال شهر أغسطس.

وشهدت الأمسية الفنية التي نفدت كامل تذاكرها سريعاً؛ تفاعل وإعجاب الحضور على مسرح عكاظ الرئيسي، الذي احتضن أكثر من 2500 استمتعوا بالأنغام والأجواء، وظهر فيها المسرح بحلة جديدة كلياً؛ تعكس روح المكان عبر خلفية أنيقة وتشكيلات صخرية رائعة، وتعبر فيها المؤثرات الضوئية عن ألوان البهجة والفرح مع ليالي عكاظ الفنية والطربية.

بدأت الأمسية الفنية في التاسعة والنصف، مع وصلات غنائية للفنانة السعودية داليا مبارك، تألقت فيها مع مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، بقيادة المايسترو، مدحت خميس، وأكثر من 27 عازفاً أبدعوا في رسم اللوحة الفنية لأولى ليالي عكاظ الطربية، وبعدها كان الاستقبال اللافت والاحتفاء الكبير بالنجم السعودي والعربي عبادي الجوهر، الذي ردّ التحية بأجمل منها مع أجمل وصلاته الغنائية الشهيرة.

وتستكمل سلسلة ليالي عكاظ الغنائية، مع النجم الخليجي الكبير حسين الجسمي، 24 أغسطس الجاري، ثم يستقبل جمهور "موسم الطائف" الفنانة الكبيرة "أصالة" يوم 28 من الشهر نفسه، وتختتم الأمسيات مع الفنانة المتألقة "أحلام" يوم 30 أغسطس.

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"عبادي" و"داليا" في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية
سبق

انطلقت أولى ليالي عكاظ الغنائية، مساء أمس، بأمسية طربية رائعة تألق فيها الفنان الكبير عبادي الجوهر، بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك، على مسرح عكاظ الرئيسي، ضمن فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب"، الذي يستمر بتقديم فعالياته النوعية طوال شهر أغسطس.

وشهدت الأمسية الفنية التي نفدت كامل تذاكرها سريعاً؛ تفاعل وإعجاب الحضور على مسرح عكاظ الرئيسي، الذي احتضن أكثر من 2500 استمتعوا بالأنغام والأجواء، وظهر فيها المسرح بحلة جديدة كلياً؛ تعكس روح المكان عبر خلفية أنيقة وتشكيلات صخرية رائعة، وتعبر فيها المؤثرات الضوئية عن ألوان البهجة والفرح مع ليالي عكاظ الفنية والطربية.

بدأت الأمسية الفنية في التاسعة والنصف، مع وصلات غنائية للفنانة السعودية داليا مبارك، تألقت فيها مع مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، بقيادة المايسترو، مدحت خميس، وأكثر من 27 عازفاً أبدعوا في رسم اللوحة الفنية لأولى ليالي عكاظ الطربية، وبعدها كان الاستقبال اللافت والاحتفاء الكبير بالنجم السعودي والعربي عبادي الجوهر، الذي ردّ التحية بأجمل منها مع أجمل وصلاته الغنائية الشهيرة.

وتستكمل سلسلة ليالي عكاظ الغنائية، مع النجم الخليجي الكبير حسين الجسمي، 24 أغسطس الجاري، ثم يستقبل جمهور "موسم الطائف" الفنانة الكبيرة "أصالة" يوم 28 من الشهر نفسه، وتختتم الأمسيات مع الفنانة المتألقة "أحلام" يوم 30 أغسطس.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:02 PM

"عبادي" و"داليا" في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية

يغني فيها "الجسمي" و"أصالة" و"أحلام".. الشهر الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت أولى ليالي عكاظ الغنائية، مساء أمس، بأمسية طربية رائعة تألق فيها الفنان الكبير عبادي الجوهر، بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك، على مسرح عكاظ الرئيسي، ضمن فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب"، الذي يستمر بتقديم فعالياته النوعية طوال شهر أغسطس.

وشهدت الأمسية الفنية التي نفدت كامل تذاكرها سريعاً؛ تفاعل وإعجاب الحضور على مسرح عكاظ الرئيسي، الذي احتضن أكثر من 2500 استمتعوا بالأنغام والأجواء، وظهر فيها المسرح بحلة جديدة كلياً؛ تعكس روح المكان عبر خلفية أنيقة وتشكيلات صخرية رائعة، وتعبر فيها المؤثرات الضوئية عن ألوان البهجة والفرح مع ليالي عكاظ الفنية والطربية.

بدأت الأمسية الفنية في التاسعة والنصف، مع وصلات غنائية للفنانة السعودية داليا مبارك، تألقت فيها مع مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، بقيادة المايسترو، مدحت خميس، وأكثر من 27 عازفاً أبدعوا في رسم اللوحة الفنية لأولى ليالي عكاظ الطربية، وبعدها كان الاستقبال اللافت والاحتفاء الكبير بالنجم السعودي والعربي عبادي الجوهر، الذي ردّ التحية بأجمل منها مع أجمل وصلاته الغنائية الشهيرة.

وتستكمل سلسلة ليالي عكاظ الغنائية، مع النجم الخليجي الكبير حسين الجسمي، 24 أغسطس الجاري، ثم يستقبل جمهور "موسم الطائف" الفنانة الكبيرة "أصالة" يوم 28 من الشهر نفسه، وتختتم الأمسيات مع الفنانة المتألقة "أحلام" يوم 30 أغسطس.

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