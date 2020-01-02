انظر بعيدًا عن نقطة الإشعاع.. أنت على موعد الليلة وغدًا مع 120 شهابًا بالسماء

"عودة": مدة ذروة هذه الزخة غير طويل وعددها ينخفض للنصف بالابتعاد 4 ساعات

من المتوقع أن تشهد السماء، ليلة الجمعة وصباح السبت، زخة من الشهب تسمى "الرباعيات"، وستكون ذروة الزخة صباح يوم السبت في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش؛ حيث يُتوقع رؤية 120 شهابًا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تمامًا، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن والرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة؛ فقد لا يرى الراصد أكثر من عشرة شهب في الساعة في أفضل الأحوال.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية المهندس محمد شوكت عودة لـ"سبق"، أن المناطق الأفضل هذه السنة لرؤية شهب "الرباعيات" هي تلك المناطق التي يكون الوقت فيها فجرًا أو ليلًا عند الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، وهذا ينطبق على غرب أوروبا وأمريكا، أما في منطقتنا العربية؛ فعلى المهتمين بمشاهدة الشهب، مراقبة السماء بعد منتصف ليلة الجمعة إلى السبت.

وقال: "سيلاحظ الراصد ازدياد عدد الشهب بالاقتراب من الفجر، وقبيل شروق الشمس في منطقتنا؛ حيث يكون قد تبقى على موعد الذروة ما يقارب ست ساعات، وحيث إن مدة الذروة لهذه الزخة غير طويل؛ فقد بينت الأبحاث أن عدد الشهب ينخفض إلى النصف بالابتعاد أربع ساعات عن وقت الذروة؛ فهذا يعني أن عدد شهب الرباعيات التي يمكن رؤيتها من مكان مظلم ومعتدل في منطقتنا العربية وقت الفجر؛ هو ما يقارب حوالى 15 شهابًا في الساعة فقط.

وأضاف: "تقع نقطة الإشعاع لهذه الزخة في جهة الشمال الشرقي بالقرب من مجموعة العواء، ونقطة الإشعاع هي نقطة وهمية تبدو جميع الشهب منطلقة منها، وعلى الرغم من أن الشهب تبدو منطلقة من هذه النقطة؛ إلا أن الشهب يمكن رؤيتها في أي مكان في السماء، ويفضل عادةً النظرُ بعيدًا حوالى 45 درجة عن نقطة الإشعاع، و45 درجة بعيدًا عن الأفق".