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مدير جوازات نجران يقف على سير العمل ويحث على مضاعفة الجهود

بحث سبل التعاون مع إدارة المطار لتذليل كل الصعوبات والمعوقات

نفّذ مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان؛ جولة تفقُّدية على جوازات مطار نجران؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات المطار النقيب سعد بن عبدالله العمري.

واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمطار، واطمأنّ على ما تقدمه جوازات المطار من خدمات للمسافرين.

وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير مطار نجران الإقليمي محمد يحيى القحطاني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات وإدارة المطار، لتذليل كلّ الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المطار.

وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" العاملين بجوازات المطار على مضاعفة الجهود، متمنياً لهم التوفيق.

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مدير جوازات نجران يقف على سير العمل ويحث على مضاعفة الجهود
سبق

نفّذ مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان؛ جولة تفقُّدية على جوازات مطار نجران؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات المطار النقيب سعد بن عبدالله العمري.

واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمطار، واطمأنّ على ما تقدمه جوازات المطار من خدمات للمسافرين.

وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير مطار نجران الإقليمي محمد يحيى القحطاني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات وإدارة المطار، لتذليل كلّ الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المطار.

وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" العاملين بجوازات المطار على مضاعفة الجهود، متمنياً لهم التوفيق.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
08:05 PM
اخر تعديل
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:34 PM

مدير جوازات نجران يقف على سير العمل ويحث على مضاعفة الجهود

بحث سبل التعاون مع إدارة المطار لتذليل كل الصعوبات والمعوقات

A A A
هادي آل كليب - نجران
3
12,456

نفّذ مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان؛ جولة تفقُّدية على جوازات مطار نجران؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات المطار النقيب سعد بن عبدالله العمري.

واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمطار، واطمأنّ على ما تقدمه جوازات المطار من خدمات للمسافرين.

وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير مطار نجران الإقليمي محمد يحيى القحطاني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات وإدارة المطار، لتذليل كلّ الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المطار.

وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" العاملين بجوازات المطار على مضاعفة الجهود، متمنياً لهم التوفيق.

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