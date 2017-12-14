25 مصاباً على الأقل جرّاء انفجار شرق ألمانيا

الشرطة الألمانية: السبب غير معروف حتى الآن

تعرَّض 25 شخصاً على الأقل لإصابات من جرّاء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ- شرقي ألمانيا، وفقاً لما أفادت به مجلة "فوكس"؛ نقلاً عن مصادر أمنية.

وقالت الشرطة الألمانية، إنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية.