25 مصاباً على الأقل جرّاء انفجار شرق ألمانيا
الشرطة الألمانية: السبب غير معروف حتى الآن
تعرَّض 25 شخصاً على الأقل لإصابات من جرّاء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ- شرقي ألمانيا، وفقاً لما أفادت به مجلة "فوكس"؛ نقلاً عن مصادر أمنية.
وقالت الشرطة الألمانية، إنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية.
ألمانيا
انفجار بلانكنبورغ
25 مصاباً على الأقل جرّاء انفجار شرق ألمانيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-13
تعرَّض 25 شخصاً على الأقل لإصابات من جرّاء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ- شرقي ألمانيا، وفقاً لما أفادت به مجلة "فوكس"؛ نقلاً عن مصادر أمنية.
وقالت الشرطة الألمانية، إنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:21 PM
25 مصاباً على الأقل جرّاء انفجار شرق ألمانيا
الشرطة الألمانية: السبب غير معروف حتى الآن
تعرَّض 25 شخصاً على الأقل لإصابات من جرّاء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ- شرقي ألمانيا، وفقاً لما أفادت به مجلة "فوكس"؛ نقلاً عن مصادر أمنية.
وقالت الشرطة الألمانية، إنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانفجار في مدينة بلانكنبورغ وعمليات الإجلاء جارية.