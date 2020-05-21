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سوريا.. هزة أرضية بقوة 3.6 درجات شمال غربي حماة

أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 3.6 درجات شمال غربي مدينة حماة.

وقال المركز إن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 09:44 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب".

وأشار المركز إلى أن "شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".

سوريا هزة أرضية

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سوريا.. هزة أرضية بقوة 3.6 درجات شمال غربي حماة
سبق

أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 3.6 درجات شمال غربي مدينة حماة.

وقال المركز إن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 09:44 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب".

وأشار المركز إلى أن "شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:55 PM

سوريا.. هزة أرضية بقوة 3.6 درجات شمال غربي حماة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 3.6 درجات شمال غربي مدينة حماة.

وقال المركز إن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 09:44 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب".

وأشار المركز إلى أن "شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".

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