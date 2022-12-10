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وليد عبدالله : المرتدات خدمت القادسية .. إلتون : حققنا الأهم بقرار المدرب

طالب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر وليد عبدالله من جماهير فريقه الوقوف والمساندة مع الفريق خلال مباريات الدور الثاني حتى يظل منافسًا على لقب الدوري والكأس.

وعن خسارة فريقه اليوم من القادسية 2 /3 في الجولة 13 من الدوري قال وليد : "استفاد القادسية من الكرات المرتدة في المقابل لم تترجم الفرص التي تهيأت لنا إلى أهداف، وهذا حال كرة القدم والفريق الكبير سيعود لوضعه الطبيعي إن شاء الله بدءًا من مباراة الجولة المقبلة".

في المقابل أكد لاعب القادسية البرازيلي "إلتون" أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز والنقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم المدرب لذا تحققت الأهداف الثلاثة.

وعن غيابه عن التسجيل قال "إلتون" : "الأهم أن فريقي يكسب النقاط من أجل تحسين مركزنا في سلم الترتيب".

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وليد عبدالله : المرتدات خدمت القادسية .. إلتون : حققنا الأهم بقرار المدرب
سبق

طالب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر وليد عبدالله من جماهير فريقه الوقوف والمساندة مع الفريق خلال مباريات الدور الثاني حتى يظل منافسًا على لقب الدوري والكأس.

وعن خسارة فريقه اليوم من القادسية 2 /3 في الجولة 13 من الدوري قال وليد : "استفاد القادسية من الكرات المرتدة في المقابل لم تترجم الفرص التي تهيأت لنا إلى أهداف، وهذا حال كرة القدم والفريق الكبير سيعود لوضعه الطبيعي إن شاء الله بدءًا من مباراة الجولة المقبلة".

في المقابل أكد لاعب القادسية البرازيلي "إلتون" أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز والنقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم المدرب لذا تحققت الأهداف الثلاثة.

وعن غيابه عن التسجيل قال "إلتون" : "الأهم أن فريقي يكسب النقاط من أجل تحسين مركزنا في سلم الترتيب".

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:17 PM

وليد عبدالله : المرتدات خدمت القادسية .. إلتون : حققنا الأهم بقرار المدرب

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أحمد سرور - الرياض
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طالب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر وليد عبدالله من جماهير فريقه الوقوف والمساندة مع الفريق خلال مباريات الدور الثاني حتى يظل منافسًا على لقب الدوري والكأس.

وعن خسارة فريقه اليوم من القادسية 2 /3 في الجولة 13 من الدوري قال وليد : "استفاد القادسية من الكرات المرتدة في المقابل لم تترجم الفرص التي تهيأت لنا إلى أهداف، وهذا حال كرة القدم والفريق الكبير سيعود لوضعه الطبيعي إن شاء الله بدءًا من مباراة الجولة المقبلة".

في المقابل أكد لاعب القادسية البرازيلي "إلتون" أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز والنقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم المدرب لذا تحققت الأهداف الثلاثة.

وعن غيابه عن التسجيل قال "إلتون" : "الأهم أن فريقي يكسب النقاط من أجل تحسين مركزنا في سلم الترتيب".

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