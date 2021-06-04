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شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف

مجهز لاستيعاب أعداد كبيرة.. رصدته "الأمانة" وتمت المصادرة واتخاذ اللازم

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.

الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف
سبق

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.

الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:54 PM

شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف

مجهز لاستيعاب أعداد كبيرة.. رصدته "الأمانة" وتمت المصادرة واتخاذ اللازم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
1,963

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.

الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.

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