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مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية

فيما دعت البلديات الجميعَ للتعاون والإبلاغ عبر "مركز البلاغات"

نفّذت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 4085 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية؛ وذلك خلال الفترة من 23- 27 شوال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية، وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 4085 جولة رقابية نُفّذت على جميع نطاق البلديات الفرعية؛ حيث تم إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ورصد 16 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية؛ حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد "الزايدي" أن البلديات الفرعية تُواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ داعيًا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية
سبق

نفّذت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 4085 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية؛ وذلك خلال الفترة من 23- 27 شوال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية، وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 4085 جولة رقابية نُفّذت على جميع نطاق البلديات الفرعية؛ حيث تم إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ورصد 16 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية؛ حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد "الزايدي" أن البلديات الفرعية تُواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ داعيًا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
01:55 PM

مكة في 5 أيام.. 16 مخالفة احترازات وإغلاق 14 منشأة تجارية

فيما دعت البلديات الجميعَ للتعاون والإبلاغ عبر "مركز البلاغات"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 4085 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية؛ وذلك خلال الفترة من 23- 27 شوال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية، وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 4085 جولة رقابية نُفّذت على جميع نطاق البلديات الفرعية؛ حيث تم إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ورصد 16 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية؛ حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد "الزايدي" أن البلديات الفرعية تُواصل جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ داعيًا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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