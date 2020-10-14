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النفط يصعد نحو 2 %.. وبرنت عند 42.45 دولار للبرميل

زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أمس 77 سنتاً

انتعشت أسعار النفط، أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة المعروض في مناطق أخرى، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعافٍ بطيء في الطلب العالمي على الخام وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتاً بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 42.45 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً أو نحو اثنين بالمئة؛ ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل.

كان كلا خامي القياس قد فقدا نحو ثلاثة بالمئة أمس الإثنين، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يومياً من الخارج في سبتمبر، بزيادة 5.5 بالمئة عن أغسطس، وزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريجيز-ماسيو؛ كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "أسعار النفط، التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل، وهو ما عثرت عليه اليوم".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يصعد نحو 2 %.. وبرنت عند 42.45 دولار للبرميل
سبق

انتعشت أسعار النفط، أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة المعروض في مناطق أخرى، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعافٍ بطيء في الطلب العالمي على الخام وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتاً بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 42.45 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً أو نحو اثنين بالمئة؛ ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل.

كان كلا خامي القياس قد فقدا نحو ثلاثة بالمئة أمس الإثنين، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يومياً من الخارج في سبتمبر، بزيادة 5.5 بالمئة عن أغسطس، وزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريجيز-ماسيو؛ كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "أسعار النفط، التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل، وهو ما عثرت عليه اليوم".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:27 AM

النفط يصعد نحو 2 %.. وبرنت عند 42.45 دولار للبرميل

زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أمس 77 سنتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتعشت أسعار النفط، أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين أبطلت أثر زيادة المعروض في مناطق أخرى، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل التوقعات لتعافٍ بطيء في الطلب العالمي على الخام وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتاً بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 42.45 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتاً أو نحو اثنين بالمئة؛ ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل.

كان كلا خامي القياس قد فقدا نحو ثلاثة بالمئة أمس الإثنين، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 11.8 مليون برميل يومياً من الخارج في سبتمبر، بزيادة 5.5 بالمئة عن أغسطس، وزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي، لكن دون الذروة القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا المسجلة في يونيو.

وقالت باولا رودريجيز-ماسيو؛ كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "أسعار النفط، التي كابدت ضربة عنيفة في اليوم السابق، كانت تبحث عن بارقة أمل، وهو ما عثرت عليه اليوم".

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