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ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات

الثلاثي غادر الحجر الصحي

تقرَّر أن تعود بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على دفعات، بدءًا من غد السبت، بداية بغير المصابين بفيروس كورونا، على أن يستكمل المصابون فترة الحجر الصحي في الدوحة.

وكان (الثلاثي) نواف العابد وصالح الشهري ومحمد البريك قد غادروا مقر الحجر الصحي.

وجاءت المسحة الطبية الثانية للاعب ياسر الشهراني سلبية؛ وبالتالي تعافيه من الفيروس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من نسخة دوري الأبطال 2020 لعدم اكتمال نصاب الفريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بفيروس كورونا.

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات
سبق

تقرَّر أن تعود بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على دفعات، بدءًا من غد السبت، بداية بغير المصابين بفيروس كورونا، على أن يستكمل المصابون فترة الحجر الصحي في الدوحة.

وكان (الثلاثي) نواف العابد وصالح الشهري ومحمد البريك قد غادروا مقر الحجر الصحي.

وجاءت المسحة الطبية الثانية للاعب ياسر الشهراني سلبية؛ وبالتالي تعافيه من الفيروس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من نسخة دوري الأبطال 2020 لعدم اكتمال نصاب الفريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بفيروس كورونا.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
11:27 PM

ابتداء من الغد.. بعثة الهلال تعود للرياض على دفعات

الثلاثي غادر الحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرَّر أن تعود بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض على دفعات، بدءًا من غد السبت، بداية بغير المصابين بفيروس كورونا، على أن يستكمل المصابون فترة الحجر الصحي في الدوحة.

وكان (الثلاثي) نواف العابد وصالح الشهري ومحمد البريك قد غادروا مقر الحجر الصحي.

وجاءت المسحة الطبية الثانية للاعب ياسر الشهراني سلبية؛ وبالتالي تعافيه من الفيروس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من نسخة دوري الأبطال 2020 لعدم اكتمال نصاب الفريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بفيروس كورونا.

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