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3 عروض كبرى على مسرح الفوانيس بسوق عكاظ 12

يقدمها 250 ممثلًا.. 90 % منهم سعوديون

يشهد سوق عكاظ في دورته 12 ثلاثة عروض مسرحية كبرى؛ الأول على مسرح الفوانيس بعنوان "شعراء المعلقات"، والمسرحية الثانية بعنوان "أيام العرب"؛ حيث تقدم على مسرح حي عكاظ، والثالث بعنوان "أرض الشمس" وتعرض على مسرح السوق.

وأوضح المخرج المسرحي "خليل كريم" أن المشاركين في أعمال المسرحيات ما يقارب 250 ممثلًا يتوزعون على كل العروض المسرحية من ممثلين رئيسين وفرسان وخيالة، وأن 90٪ ممثلون سعوديون.

وبين أن المسرحية الأولى هي مسرحية "شعراء المعلقات" تحكي عن النابغة الذبياني وامرئ القيس وقيس بن أبي سلمى والأعشى ولبيب بن ربيعة وعنترة بن شداد، وجميع شعراء المعلقات، وعدد الممثلين بالمسرحية ما يقرب من 80 من الممثلين والفرسان، و20 فارسًا، بالإضافة للمحاربين والعشرة الشعراء الرئيسين المشاركين.

وأضاف: المسرحية الثانية بعنوان: "أيّام العرب" تحكي حكايات مقتطفات من الأحداث التاريخية البارزة في تاريخ هذه المنطقة، ويشارك بها حوالي 90 ممثلًا مسرحيًّا، بالإضافة للخيول والفرسان وحماة القوافل وحماة السوق، والمسرحية الثالثة بعنوان "أرض الشمس"، وهي مسرحية تعكس الحياة الاقتصادية التي كانت في الفترة الماضية في سوق عكاظ يشرح فيها مجموعة من القصص؛ تحكي كل قصة عن حادثة معينة من الأحداث الواقعية التي حدثت بالسوق؛ حيث تعد بطريقة مبتكرة بالاستعانة بعدد كبير من الفرسان والبائعين والبائعين المتجولين والبائعين الموجودين بالسوق، بالإضافة إلى عدد من حماة سوق عكاظ.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 عروض كبرى على مسرح الفوانيس بسوق عكاظ 12
سبق

يشهد سوق عكاظ في دورته 12 ثلاثة عروض مسرحية كبرى؛ الأول على مسرح الفوانيس بعنوان "شعراء المعلقات"، والمسرحية الثانية بعنوان "أيام العرب"؛ حيث تقدم على مسرح حي عكاظ، والثالث بعنوان "أرض الشمس" وتعرض على مسرح السوق.

وأوضح المخرج المسرحي "خليل كريم" أن المشاركين في أعمال المسرحيات ما يقارب 250 ممثلًا يتوزعون على كل العروض المسرحية من ممثلين رئيسين وفرسان وخيالة، وأن 90٪ ممثلون سعوديون.

وبين أن المسرحية الأولى هي مسرحية "شعراء المعلقات" تحكي عن النابغة الذبياني وامرئ القيس وقيس بن أبي سلمى والأعشى ولبيب بن ربيعة وعنترة بن شداد، وجميع شعراء المعلقات، وعدد الممثلين بالمسرحية ما يقرب من 80 من الممثلين والفرسان، و20 فارسًا، بالإضافة للمحاربين والعشرة الشعراء الرئيسين المشاركين.

وأضاف: المسرحية الثانية بعنوان: "أيّام العرب" تحكي حكايات مقتطفات من الأحداث التاريخية البارزة في تاريخ هذه المنطقة، ويشارك بها حوالي 90 ممثلًا مسرحيًّا، بالإضافة للخيول والفرسان وحماة القوافل وحماة السوق، والمسرحية الثالثة بعنوان "أرض الشمس"، وهي مسرحية تعكس الحياة الاقتصادية التي كانت في الفترة الماضية في سوق عكاظ يشرح فيها مجموعة من القصص؛ تحكي كل قصة عن حادثة معينة من الأحداث الواقعية التي حدثت بالسوق؛ حيث تعد بطريقة مبتكرة بالاستعانة بعدد كبير من الفرسان والبائعين والبائعين المتجولين والبائعين الموجودين بالسوق، بالإضافة إلى عدد من حماة سوق عكاظ.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:13 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:04 AM

3 عروض كبرى على مسرح الفوانيس بسوق عكاظ 12

يقدمها 250 ممثلًا.. 90 % منهم سعوديون

A A A
متعب البقمي - الطائف
3
3,662

يشهد سوق عكاظ في دورته 12 ثلاثة عروض مسرحية كبرى؛ الأول على مسرح الفوانيس بعنوان "شعراء المعلقات"، والمسرحية الثانية بعنوان "أيام العرب"؛ حيث تقدم على مسرح حي عكاظ، والثالث بعنوان "أرض الشمس" وتعرض على مسرح السوق.

وأوضح المخرج المسرحي "خليل كريم" أن المشاركين في أعمال المسرحيات ما يقارب 250 ممثلًا يتوزعون على كل العروض المسرحية من ممثلين رئيسين وفرسان وخيالة، وأن 90٪ ممثلون سعوديون.

وبين أن المسرحية الأولى هي مسرحية "شعراء المعلقات" تحكي عن النابغة الذبياني وامرئ القيس وقيس بن أبي سلمى والأعشى ولبيب بن ربيعة وعنترة بن شداد، وجميع شعراء المعلقات، وعدد الممثلين بالمسرحية ما يقرب من 80 من الممثلين والفرسان، و20 فارسًا، بالإضافة للمحاربين والعشرة الشعراء الرئيسين المشاركين.

وأضاف: المسرحية الثانية بعنوان: "أيّام العرب" تحكي حكايات مقتطفات من الأحداث التاريخية البارزة في تاريخ هذه المنطقة، ويشارك بها حوالي 90 ممثلًا مسرحيًّا، بالإضافة للخيول والفرسان وحماة القوافل وحماة السوق، والمسرحية الثالثة بعنوان "أرض الشمس"، وهي مسرحية تعكس الحياة الاقتصادية التي كانت في الفترة الماضية في سوق عكاظ يشرح فيها مجموعة من القصص؛ تحكي كل قصة عن حادثة معينة من الأحداث الواقعية التي حدثت بالسوق؛ حيث تعد بطريقة مبتكرة بالاستعانة بعدد كبير من الفرسان والبائعين والبائعين المتجولين والبائعين الموجودين بالسوق، بالإضافة إلى عدد من حماة سوق عكاظ.

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