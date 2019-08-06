الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا

تقارير: الكاميرا الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، تخطط لأن تنتج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا.

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أنه سُجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.

وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبًا، مقارنة بالهواتف الأخرى.

كما أن صور براءة الاختراع تُظهر أيضًا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية.

وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبًا في الأسواق العالمية.

وسيكون مدعومًا بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزودًا بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.

وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".