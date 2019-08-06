النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا

تقارير: الكاميرا الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، تخطط لأن تنتج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا.

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أنه سُجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.

وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبًا، مقارنة بالهواتف الأخرى.

كما أن صور براءة الاختراع تُظهر أيضًا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية.

وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبًا في الأسواق العالمية.

وسيكون مدعومًا بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزودًا بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.

وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، تخطط لأن تنتج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا.

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أنه سُجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.

وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبًا، مقارنة بالهواتف الأخرى.

كما أن صور براءة الاختراع تُظهر أيضًا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية.

وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبًا في الأسواق العالمية.

وسيكون مدعومًا بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزودًا بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.

وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:44 PM

الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا

تقارير: الكاميرا الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
6
6,647

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة، تخطط لأن تنتج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقًا.

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، إلى أنه سُجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.

وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبًا، مقارنة بالهواتف الأخرى.

كما أن صور براءة الاختراع تُظهر أيضًا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تمامًا تحت الشاشة اللمسية.

وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبًا في الأسواق العالمية.

وسيكون مدعومًا بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزودًا بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.

وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,422
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,575
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة