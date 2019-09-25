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باستعراض تراثي والعرضة .. بنك الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ 89

أمام مبنى الإدارة العامة في واحة غرناطة بحضور رئيس مجلس الإدارة

احتفى بنك الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 89، تحت شعار "همّة حتى القمّة"، وذلك أمام مبنى الإدارة العامة في واحة غرناطة بالرياض.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى؛ وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وموظفو البنك وموظفاته، وعدد من الشخصيات الإعلامية، ومنسوبو الجهات المجاورة.

وتضمنت الفعاليات استعراضاً تراثياً مميزاً وسط منظومة احتفالية غنية بـالأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية عبر إقامة أجنحة متنوعة لمناطق المملكة الرئيسة للتعريف بتراثها وعاداتها وتقاليدها التي عاش الحضور من خلالها أجواءً رائعة جمعت بين الماضي العريق والحاضر الزاهر، مجسداً بذلك أسمى معاني الوحدة الوطنية والتآلف والتآخي بين مختلف مناطق المملكة.

واشتمل الحفل على أداء العرضة السعودية والرقصات الفولكلورية، والألعاب الشعبية، والأهازيج الوطنية، إلى جانب مسيرة من الخيول العربية الأصيلة والسيارات الكلاسيكية.. إضافة إلى أقسام خاصة لتقديم أشهر الأكلات الشعبية، في مبادرة لدعم الأسر المنتجة، وإيجاد فرص تسويقية لهم لتعزيز مساهمة أبناء الوطن في الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الفعاليات متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الهوية الوطنية وتأصيل شرف الانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس قيم البناء والعمل الجاد والمحافظة على مقدّرات الوطن ومكتسباته لدى الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستعراض تراثي والعرضة .. بنك الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ 89
سبق

احتفى بنك الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 89، تحت شعار "همّة حتى القمّة"، وذلك أمام مبنى الإدارة العامة في واحة غرناطة بالرياض.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى؛ وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وموظفو البنك وموظفاته، وعدد من الشخصيات الإعلامية، ومنسوبو الجهات المجاورة.

وتضمنت الفعاليات استعراضاً تراثياً مميزاً وسط منظومة احتفالية غنية بـالأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية عبر إقامة أجنحة متنوعة لمناطق المملكة الرئيسة للتعريف بتراثها وعاداتها وتقاليدها التي عاش الحضور من خلالها أجواءً رائعة جمعت بين الماضي العريق والحاضر الزاهر، مجسداً بذلك أسمى معاني الوحدة الوطنية والتآلف والتآخي بين مختلف مناطق المملكة.

واشتمل الحفل على أداء العرضة السعودية والرقصات الفولكلورية، والألعاب الشعبية، والأهازيج الوطنية، إلى جانب مسيرة من الخيول العربية الأصيلة والسيارات الكلاسيكية.. إضافة إلى أقسام خاصة لتقديم أشهر الأكلات الشعبية، في مبادرة لدعم الأسر المنتجة، وإيجاد فرص تسويقية لهم لتعزيز مساهمة أبناء الوطن في الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الفعاليات متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الهوية الوطنية وتأصيل شرف الانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس قيم البناء والعمل الجاد والمحافظة على مقدّرات الوطن ومكتسباته لدى الجميع.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:42 PM

باستعراض تراثي والعرضة .. بنك الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ 89

أمام مبنى الإدارة العامة في واحة غرناطة بحضور رئيس مجلس الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى بنك الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 89، تحت شعار "همّة حتى القمّة"، وذلك أمام مبنى الإدارة العامة في واحة غرناطة بالرياض.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى؛ وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وموظفو البنك وموظفاته، وعدد من الشخصيات الإعلامية، ومنسوبو الجهات المجاورة.

وتضمنت الفعاليات استعراضاً تراثياً مميزاً وسط منظومة احتفالية غنية بـالأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية عبر إقامة أجنحة متنوعة لمناطق المملكة الرئيسة للتعريف بتراثها وعاداتها وتقاليدها التي عاش الحضور من خلالها أجواءً رائعة جمعت بين الماضي العريق والحاضر الزاهر، مجسداً بذلك أسمى معاني الوحدة الوطنية والتآلف والتآخي بين مختلف مناطق المملكة.

واشتمل الحفل على أداء العرضة السعودية والرقصات الفولكلورية، والألعاب الشعبية، والأهازيج الوطنية، إلى جانب مسيرة من الخيول العربية الأصيلة والسيارات الكلاسيكية.. إضافة إلى أقسام خاصة لتقديم أشهر الأكلات الشعبية، في مبادرة لدعم الأسر المنتجة، وإيجاد فرص تسويقية لهم لتعزيز مساهمة أبناء الوطن في الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الفعاليات متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الهوية الوطنية وتأصيل شرف الانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس قيم البناء والعمل الجاد والمحافظة على مقدّرات الوطن ومكتسباته لدى الجميع.

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