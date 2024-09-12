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"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 93٪

تسجيل إصابة 643 جديدة اليوم

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 93٪، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تجاوز عدد المتعافين 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تأكد تسجيل إصابة 643 جديدة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 93٪
سبق

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 93٪، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تجاوز عدد المتعافين 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تأكد تسجيل إصابة 643 جديدة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:54 PM

"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 93٪

تسجيل إصابة 643 جديدة اليوم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,809

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 93٪، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تجاوز عدد المتعافين 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تأكد تسجيل إصابة 643 جديدة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة.

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