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"كفاءة" تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من مسابقتها التوعوية #اختر_لونك بجدة

بهدف رفع مستوى الوعي حول ترشيد الاستهلاك واختيار الأجهزة المنزلية

يستعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لإطلاق المرحلة الثالثة من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "رد سي مول"، بجدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدى أسبوعين في الرياض والدمام، وسجّل تفاعلًا، ووجد إقبالًا كثيفًا من قِبَل الزوار.
وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر تُجرى مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، كما سيتسلم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

كفاءة الطاقة اختر لونك رد سي مول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة" تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من مسابقتها التوعوية #اختر_لونك بجدة
سبق

يستعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لإطلاق المرحلة الثالثة من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "رد سي مول"، بجدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدى أسبوعين في الرياض والدمام، وسجّل تفاعلًا، ووجد إقبالًا كثيفًا من قِبَل الزوار.
وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر تُجرى مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، كما سيتسلم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:18 AM

"كفاءة" تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من مسابقتها التوعوية #اختر_لونك بجدة

بهدف رفع مستوى الوعي حول ترشيد الاستهلاك واختيار الأجهزة المنزلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يستعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لإطلاق المرحلة الثالثة من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "رد سي مول"، بجدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدى أسبوعين في الرياض والدمام، وسجّل تفاعلًا، ووجد إقبالًا كثيفًا من قِبَل الزوار.
وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر تُجرى مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، كما سيتسلم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

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