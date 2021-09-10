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"المخدرات" تُطلق برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز الوقاية بمشاركة "10" قطاعات أمنية

يهدف إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة

أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات، والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المخدرات" تُطلق برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز الوقاية بمشاركة "10" قطاعات أمنية
سبق

أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات، والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
10:34 PM

"المخدرات" تُطلق برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز الوقاية بمشاركة "10" قطاعات أمنية

يهدف إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجًا تدريبيًّا لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، يستفيد منه (449) متدربًا، يمثلون (10) قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة (10) دورات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات، والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.

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