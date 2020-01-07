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بوتين في زيارة مفاجئة لسوريا ويلتقي "بشار"

الأولى له منذ عام 2017

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور سوريا؛ حيث أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015؛ مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح نظام الأسد.

بوتين بشار الأسد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بوتين في زيارة مفاجئة لسوريا ويلتقي "بشار"
سبق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور سوريا؛ حيث أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015؛ مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح نظام الأسد.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
06:08 PM

بوتين في زيارة مفاجئة لسوريا ويلتقي "بشار"

الأولى له منذ عام 2017

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,234

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور سوريا؛ حيث أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015؛ مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح نظام الأسد.

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