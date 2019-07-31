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الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يثمّن جهود وزير الداخلية

قبيل انطلاق رالي عسير في أبها

ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ دعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، للرياضات؛ ومنها رياضة السيارات، وموافقته الكريمة على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير، الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، التي تأتي مواكبة لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية؛ على ما يوليه من اهتمام وتحفيز لممثلي القطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لاهتمامه وإشرافه المباشر ومتابعته لكافة المتعلقات، بمشاركة الفرق الرياضية التابعة للأمن العام في جميع المحافل الوطنية والدولية.

وأكد أن الرياضة ومهام رجال الأمن العام، مكملان لبعضهما البعض، باعتبار الرياضة جزءًا من التأهيل المهني والتدريبي، لافتًا إلى أن محبي الرياضة؛ ومنها رياضة السيارات، يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام، وكافة القطاعات الأخرى، وما يمتازون به من قدرات؛ لرفع اسم المملكة عالياً في كافة المحافل الدولية.

كما أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م؛ أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة T2، والمركز الثاني في فئة T3، كما حصل أحد أعضائه على لقب أفضل متسابق في البطولة.

واجتاز المشاركون في رالي عسير خلال الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، الذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس؛ الفحص الفني لمركباتهم بنجاح.

وأشرفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على عملية الفحص الفني بالكامل في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة أبها؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة الاستعراضية التي ستقام يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ريان خريشي: إن الفحص الفني للمركبات أهم خطوة قبل انطلاق الرالي، وذلك للتأكد من المواصفات ومطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة.

وأضاف: "الهدف من هذه الخطوة التأكد من إجراءات السلامة للمشاركين؛ لسلامتهم وسلامة من معهم وفق الأنظمة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين.

الجدير ذكره أن حفل انطلاق الرالي سيقام في حديقة المشهد بأبها، ويشارك فيه 45 سائقاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يثمّن جهود وزير الداخلية
سبق

ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ دعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، للرياضات؛ ومنها رياضة السيارات، وموافقته الكريمة على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير، الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، التي تأتي مواكبة لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية؛ على ما يوليه من اهتمام وتحفيز لممثلي القطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لاهتمامه وإشرافه المباشر ومتابعته لكافة المتعلقات، بمشاركة الفرق الرياضية التابعة للأمن العام في جميع المحافل الوطنية والدولية.

وأكد أن الرياضة ومهام رجال الأمن العام، مكملان لبعضهما البعض، باعتبار الرياضة جزءًا من التأهيل المهني والتدريبي، لافتًا إلى أن محبي الرياضة؛ ومنها رياضة السيارات، يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام، وكافة القطاعات الأخرى، وما يمتازون به من قدرات؛ لرفع اسم المملكة عالياً في كافة المحافل الدولية.

كما أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م؛ أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة T2، والمركز الثاني في فئة T3، كما حصل أحد أعضائه على لقب أفضل متسابق في البطولة.

واجتاز المشاركون في رالي عسير خلال الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، الذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس؛ الفحص الفني لمركباتهم بنجاح.

وأشرفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على عملية الفحص الفني بالكامل في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة أبها؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة الاستعراضية التي ستقام يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ريان خريشي: إن الفحص الفني للمركبات أهم خطوة قبل انطلاق الرالي، وذلك للتأكد من المواصفات ومطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة.

وأضاف: "الهدف من هذه الخطوة التأكد من إجراءات السلامة للمشاركين؛ لسلامتهم وسلامة من معهم وفق الأنظمة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين.

الجدير ذكره أن حفل انطلاق الرالي سيقام في حديقة المشهد بأبها، ويشارك فيه 45 سائقاً.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
06:34 PM

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يثمّن جهود وزير الداخلية

قبيل انطلاق رالي عسير في أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ دعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، للرياضات؛ ومنها رياضة السيارات، وموافقته الكريمة على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير، الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، التي تأتي مواكبة لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية؛ على ما يوليه من اهتمام وتحفيز لممثلي القطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لاهتمامه وإشرافه المباشر ومتابعته لكافة المتعلقات، بمشاركة الفرق الرياضية التابعة للأمن العام في جميع المحافل الوطنية والدولية.

وأكد أن الرياضة ومهام رجال الأمن العام، مكملان لبعضهما البعض، باعتبار الرياضة جزءًا من التأهيل المهني والتدريبي، لافتًا إلى أن محبي الرياضة؛ ومنها رياضة السيارات، يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام، وكافة القطاعات الأخرى، وما يمتازون به من قدرات؛ لرفع اسم المملكة عالياً في كافة المحافل الدولية.

كما أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م؛ أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة T2، والمركز الثاني في فئة T3، كما حصل أحد أعضائه على لقب أفضل متسابق في البطولة.

واجتاز المشاركون في رالي عسير خلال الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، الذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس؛ الفحص الفني لمركباتهم بنجاح.

وأشرفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على عملية الفحص الفني بالكامل في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة أبها؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة الاستعراضية التي ستقام يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ريان خريشي: إن الفحص الفني للمركبات أهم خطوة قبل انطلاق الرالي، وذلك للتأكد من المواصفات ومطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة.

وأضاف: "الهدف من هذه الخطوة التأكد من إجراءات السلامة للمشاركين؛ لسلامتهم وسلامة من معهم وفق الأنظمة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين.

الجدير ذكره أن حفل انطلاق الرالي سيقام في حديقة المشهد بأبها، ويشارك فيه 45 سائقاً.

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