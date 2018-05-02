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"هيئة الأمر بالمعروف" تنظم زيارات للمرضى بـ"تخصصي الطائف"

ضمن البرامج الاجتماعية والتوعوية.. وزعت عليهم هدايا عينية

زارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

جاء ذلك ضمن البرامج الاجتماعية والتوعوية لقسم التوعية والتوجيه بالهيئة.

وتضمنت الزيارة عياداتهم والدعاء لهم، وتسليمهم هدايا عينية.

وأكد رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ يحيى بن علي الحازمي، أهمية البرامج التوعوية التي تنفذ وفق خطط إدارة التوعية والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

يذكر أن البرامج التوعوية تحظى بمتابعة ودعم من الرئيس العام، الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"هيئة الأمر بالمعروف" تنظم زيارات للمرضى بـ"تخصصي الطائف"
سبق

زارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

جاء ذلك ضمن البرامج الاجتماعية والتوعوية لقسم التوعية والتوجيه بالهيئة.

وتضمنت الزيارة عياداتهم والدعاء لهم، وتسليمهم هدايا عينية.

وأكد رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ يحيى بن علي الحازمي، أهمية البرامج التوعوية التي تنفذ وفق خطط إدارة التوعية والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

يذكر أن البرامج التوعوية تحظى بمتابعة ودعم من الرئيس العام، الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
06:01 PM

"هيئة الأمر بالمعروف" تنظم زيارات للمرضى بـ"تخصصي الطائف"

ضمن البرامج الاجتماعية والتوعوية.. وزعت عليهم هدايا عينية

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فهد العتيبي - الطائف
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زارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

جاء ذلك ضمن البرامج الاجتماعية والتوعوية لقسم التوعية والتوجيه بالهيئة.

وتضمنت الزيارة عياداتهم والدعاء لهم، وتسليمهم هدايا عينية.

وأكد رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ يحيى بن علي الحازمي، أهمية البرامج التوعوية التي تنفذ وفق خطط إدارة التوعية والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

يذكر أن البرامج التوعوية تحظى بمتابعة ودعم من الرئيس العام، الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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