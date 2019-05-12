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أمانة الرياض تتفقد مساكن أكثر من 99 ألف عامل وتوجه بمعالجة الملاحظات

عبر اللجان الفرعية.. بهدف التصدي لكورونا ومنع نشوء بؤر جديدة للفيروس

تفقدت أمانة منطقة الرياض مساكن أكثر من 99 ألف عامل عبر اللجان الفرعية، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: بهدف التصدي لـ #كورونا ومنع نشوء بؤر جديدة للفيروس.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مساكن ٩٩,٥٤١ عاملاً بمدينة الرياض خلال ١٤ يومًا.. ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تتفقد مساكن أكثر من 99 ألف عامل وتوجه بمعالجة الملاحظات
سبق

تفقدت أمانة منطقة الرياض مساكن أكثر من 99 ألف عامل عبر اللجان الفرعية، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: بهدف التصدي لـ #كورونا ومنع نشوء بؤر جديدة للفيروس.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مساكن ٩٩,٥٤١ عاملاً بمدينة الرياض خلال ١٤ يومًا.. ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:16 PM

أمانة الرياض تتفقد مساكن أكثر من 99 ألف عامل وتوجه بمعالجة الملاحظات

عبر اللجان الفرعية.. بهدف التصدي لكورونا ومنع نشوء بؤر جديدة للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقدت أمانة منطقة الرياض مساكن أكثر من 99 ألف عامل عبر اللجان الفرعية، ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: بهدف التصدي لـ #كورونا ومنع نشوء بؤر جديدة للفيروس.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مساكن ٩٩,٥٤١ عاملاً بمدينة الرياض خلال ١٤ يومًا.. ووجهت المسؤولين عنها بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها ٤٨ ساعة.

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