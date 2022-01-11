حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة. وقالت النيابة العامة إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

"النيابة العامة" تحذر من أي ممارسات تنتحل صفة جهات حكومية للاستيلاء على مال الغير ذياب الشمري سبق 2022-01-11 حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة.



وقالت النيابة العامة إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 06:40 PM

"النيابة العامة" تحذر من أي ممارسات تنتحل صفة جهات حكومية للاستيلاء على مال الغير قالت: إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف





A A A





1 مشاركة

حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة.



وقالت النيابة العامة إنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.