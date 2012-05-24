النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تطالب بوقف الممارسات المقوضة للسلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين

"عباس" و"شكري" بحثا سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بوقف الممارسات التي تقوّض السلام وتؤجج العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "شكري" اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وبحثا سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن "عباس" و"شكري" بحثا أيضا سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر تطالب بوقف الممارسات المقوضة للسلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين
سبق

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بوقف الممارسات التي تقوّض السلام وتؤجج العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "شكري" اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وبحثا سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن "عباس" و"شكري" بحثا أيضا سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:07 PM

مصر تطالب بوقف الممارسات المقوضة للسلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين

"عباس" و"شكري" بحثا سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,145

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بوقف الممارسات التي تقوّض السلام وتؤجج العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "شكري" اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وبحثا سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن "عباس" و"شكري" بحثا أيضا سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة