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بلدية بيشة ترفع ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية

في إطار الجهود الرامية لمعالجة التشوه البصري

نفذت بلدية بيشة حملة واسعة لإزالة الصبات الخرسانية في مختلف شوارع وأحياء المحافظة، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية في مواقع مختلفة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية المتواصلة لمعالجة التشوه البصري، وتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية "آل جلبان": تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية.


وأشار إلى إزالة أكثر من ٢٠٠ حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحلات التجارية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.

وأضاف: البلدية تعمل على تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والطرقات ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل حركة مرور المشاة وتحسين المشهد الحضري، ومنع التشوه البصري، وتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحدّ من أخطار المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية بيشة ترفع ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية
سبق

نفذت بلدية بيشة حملة واسعة لإزالة الصبات الخرسانية في مختلف شوارع وأحياء المحافظة، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية في مواقع مختلفة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية المتواصلة لمعالجة التشوه البصري، وتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية "آل جلبان": تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية.


وأشار إلى إزالة أكثر من ٢٠٠ حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحلات التجارية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.

وأضاف: البلدية تعمل على تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والطرقات ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل حركة مرور المشاة وتحسين المشهد الحضري، ومنع التشوه البصري، وتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحدّ من أخطار المركبات.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:50 PM

بلدية بيشة ترفع ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية

في إطار الجهود الرامية لمعالجة التشوه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نفذت بلدية بيشة حملة واسعة لإزالة الصبات الخرسانية في مختلف شوارع وأحياء المحافظة، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من ٢٠٠ صبة خرسانية غير نظامية في مواقع مختلفة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية المتواصلة لمعالجة التشوه البصري، وتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية "آل جلبان": تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية.


وأشار إلى إزالة أكثر من ٢٠٠ حاجز خرساني متهالك من الطرقات وأمام المحلات التجارية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.

وأضاف: البلدية تعمل على تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والطرقات ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل حركة مرور المشاة وتحسين المشهد الحضري، ومنع التشوه البصري، وتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحدّ من أخطار المركبات.

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