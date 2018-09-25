"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.