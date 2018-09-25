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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
12:28 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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