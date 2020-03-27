بالفيديو.. سعوديون لـ"سبق" سفارة السعودية في واشنطن تقدِّم لنا الخدمة في 3 دقائق

عبَّروا عن شكرهم لعظيم الرعاية والاهتمام التي يتلقونها

من خلال فيديو، خصوا به "سبق"، عبَّر عدد من المواطنين من مقر إقامتهم في أحد الفنادق، التي خصصتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين لإقامتهم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعليق الرحلات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، عن جزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسفير خادم الحرمين بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاملين في السفارة.

وقال المبتعث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالله آل جمعة لـ"سبق": "هذا الفيديو الثاني الذي نعبِّر فيه عبر الصحيفة عن شعورنا الجميل، وما يقدَّم لنا من خدمات كبيرة، أسهمت في إكمال دراستنا دون انقطاع".

وأضاف: "الخدمات كافة متوافرة من قِبل السفارة في مقر إقامتنا دون تأخير، وإذا طُلبت خدمة داخل المقر السكني لا يلبث تنفيذها سوى ثلاث دقائق فقط".

واختتم حديثه عبر "سبق" بالقول: "نقدم رسالة، مضمونها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الاهتمام بنا، وتوفير احتياجاتنا كافة". مثمنًا لسفيرة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان جهودها، والشكر موصول للعاملين في سفارة واشنطن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. وأضاف: "ونقول للجميع: نحن بخير في ظل دولة الخير (المملكة العربية السعودية)".

وكانت سفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية قد استضافت أكثر من 100 سعودي من أطفال وكبار سن وشباب بعد أن ألغيت رحلاتهم من مطار واشنطن إلى جدة بتاريخ 15/ 3/ 2020، ووفرت لهم جميع الخدمات والسكن المجاني في أفضل الفنادق العالمية.