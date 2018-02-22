تكتل لمنتجي التمور في المدينة المنورة

لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنطقة

كشف عدد من مزارعي التمور بالمدينة المنورة، عن توجههم لإنشاء تكتل لمنتجي ومسوقي ومصنعي التمور، إضافة للشركات والمؤسسات بالمنطقة؛ لتمثيل المجموعة، والمشاركة لدى الجهات الحكومية في المشروعات التنموية والموضوعات التي تخص مزارعي التمور بالمملكة.

وأوضح شيخ طائفة سوق التمور بالمدينة المنورة سابقًا، ناصر بن عبدالمنعم حمودة، أن الأعضاء أكدوا خلال اجتماعهم أمس الأول، بمزرعة الصفية المجاورة لمسجد قباء على اختيار آلية للبدء في العمل خلال الشهر المقبل، بتكوين مجلس مشترك من منتجي ومسوقي ومصنعي التمور ومقدمي الخدمات التجارية بالمدينة، بشكل عام، وبسوق التمور المركزي بشكل خاص، واختيار رئيسًا للمجلس، ومتحدثًا إعلاميًا بالإضافة لممثلين من القطاعات كافة, وترشيح أمين عام للمجلس للتنسيق والمتابعة .

وبين "حموده" في تصريح صحفي، أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس ستناقش مراكز الدعم لتأهيل منتجي ومسوقي التمور، بالإضافة لنتائج توصيات المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحتضنه جامعة طيبة، واتفاقيات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مع البنك الإسلامي للتنمية في هذا الجانب .

وأشار إلى أهمية نتائج مشاركة أعضاء المجلس في المنتدى الاقتصادي وورش العمل المصاحبة له, ورغبة أعضاء المجلس في الدخول بمنافسات استثمار وتشغيل المشروعات الزراعية المطروحة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ لإيصال صوت المستهدفين من هذه المشروعات، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة, ووكالة إمارة منطقة المدينة المنورة للشؤون التنموية، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، والبنك الإسلامي للتنمية .