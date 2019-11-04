مكة.. تصادم بين حافلتين وشاحنة يصيب 18 زائرًا في طريق عرفة

تَنَوعت بين بسيطة ومتوسطة وواحدة خطيرة والهلال الأحمر باشر

تَعَرّض 18 شخصًا لإصابات متعددة، تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة، بعد حادث تصادم وقع صباح اليوم بين حافلتين وشاحنة في طريق عرفة، وباشرت دوريات المرور وفِرَق الهلال الأحمر الحادث.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تَلَقّت صباح اليوم الاثنين الساعة 9:14 بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين في طريق عرفة الخط الدائري خلف الطوارئ وبه عدد من الإصابات.

وأضاف وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 9 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف، وحين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 18 إصابة؛ منها إصابة بليغة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 6 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت 10 إصابات إلى مستشفى الملك فيصل.

يُذكر أن طريق عرفة يشهد كثافة لحافلات المعتمرين، التي تقوم بإيصال المعتمرين والزوار إلى مشعر عرفة في ساعات الصباح الباكر للوقوف على المشعر والاطلاع عليه.

ومن جانبه، كشف مصدر أن سبب الحادث عدم أخذ الحيطة والحذر، وتجاهل الأفضلية في قواعد السير في الطريق، وباشر الحادث مدير المرور ومدير الحوادث وضابط التحقيق.