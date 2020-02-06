النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 56.06 دولارًا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني اليوم الخميس، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين؛ مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا أو 1.4% إلى 56.06 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4% في الجلسة السابقة. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتًا، أو ما يعادل 1.9% إلى 51.70 دولارًا للبرميل، بعد أن زادت 2.3% يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز"؛ من المقرر أن تجتمع لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، ليوم رابع، اليوم الخميس.

وتبحث اللجنة خفضًا أكبر لإنتاج النفط لدعم الأسعار بعد انخفاضها لعدة أيام جراء المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بسبب تفشي الفيروس.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" هذا الأسبوع لدراسة زيادة تخفيضات الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميًّا أو تمديد التخفيضات الحالية لما بعد مارس. ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+" يومي الخامس والسادس من مارس.

ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 20% منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.

وفي اليومين الماضيين، تَلَقّت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى، الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين.

لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير.

واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين، لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.