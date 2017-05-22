رسمياً.. البرتغالي باولو سيرجيو مدرباً لفريق التعاون

وقعت إدارة نادي التعاون، عقداً مبدئياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلفاً لابن جلدته بيدرو إيمانويل.

و سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد حضور المدرب إلى بريدة للاتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

وبدأ المدرب الذي يبلغ 51 عاماً مسيرته التدريبية عام 2004 وشملت الفرق التي دربها فرقاً برتغالية وأسكتلندية وقبرصية وإماراتية وختم مسيرته مع نادي نفط الإيراني.

وحقق ثلاث بطولات خلال مسيرته وهي كأس أسكتلندا، الدوري القبرصي، السوبر القبرصي.