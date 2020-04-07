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وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"

توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"
سبق

توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:19 PM

وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,156

توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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