توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"
توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
اعلان
وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07
توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:19 PM
وفاة عم الحكم الدولي "النوفل"
توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,969
91 مليار ..
29 يناير
14,033
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,703
53.8 مليار
31 يوليو
41,000
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!
صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟
صالح المسلّم
بالعربي أجمل
علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به
ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى
خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!
علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي
علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!
نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!
صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين
محمد الصيـعري