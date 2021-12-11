النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على "سر" غضبة "ترامب" على "نتنياهو" واتهامه بـ"عدم الولاء"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ"عدم الولاء".

وسبب غضب "ترامب" من "نتنياهو" طريقة الأخير في تهنئة الرئيس جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مقابلات أجراها لكتاب حول دوره في صنع السلام في الشرق الأوسط.

وخلال حديث إلى الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي يُعد كتابًا بعنوان "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، قال ترامب: إن نتنياهو سارع بتهنئة جو بايدن على فوزه في الانتخابات الأميركية.

وأضاف ترامب خلال اللقاء: "أول شخص هنأ جو بايدن كان "بيبي" - في إشارة إلى بنيامين نتنياهو - الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه. كان يمكن لـ"بيبي" أن يظل صامتًا. لقد ارتكب خطأ فادحًا".

وقال ترامب: "لقد كان سريعًا جدًا، أسرع من معظم الناس، لم أتحدث معه منذ ذلك الحين".

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرف على "سر" غضبة "ترامب" على "نتنياهو" واتهامه بـ"عدم الولاء"
سبق

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ"عدم الولاء".

وسبب غضب "ترامب" من "نتنياهو" طريقة الأخير في تهنئة الرئيس جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مقابلات أجراها لكتاب حول دوره في صنع السلام في الشرق الأوسط.

وخلال حديث إلى الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي يُعد كتابًا بعنوان "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، قال ترامب: إن نتنياهو سارع بتهنئة جو بايدن على فوزه في الانتخابات الأميركية.

وأضاف ترامب خلال اللقاء: "أول شخص هنأ جو بايدن كان "بيبي" - في إشارة إلى بنيامين نتنياهو - الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه. كان يمكن لـ"بيبي" أن يظل صامتًا. لقد ارتكب خطأ فادحًا".

وقال ترامب: "لقد كان سريعًا جدًا، أسرع من معظم الناس، لم أتحدث معه منذ ذلك الحين".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:29 AM

تعرف على "سر" غضبة "ترامب" على "نتنياهو" واتهامه بـ"عدم الولاء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,404

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ"عدم الولاء".

وسبب غضب "ترامب" من "نتنياهو" طريقة الأخير في تهنئة الرئيس جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مقابلات أجراها لكتاب حول دوره في صنع السلام في الشرق الأوسط.

وخلال حديث إلى الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي يُعد كتابًا بعنوان "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، قال ترامب: إن نتنياهو سارع بتهنئة جو بايدن على فوزه في الانتخابات الأميركية.

وأضاف ترامب خلال اللقاء: "أول شخص هنأ جو بايدن كان "بيبي" - في إشارة إلى بنيامين نتنياهو - الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه. كان يمكن لـ"بيبي" أن يظل صامتًا. لقد ارتكب خطأ فادحًا".

وقال ترامب: "لقد كان سريعًا جدًا، أسرع من معظم الناس، لم أتحدث معه منذ ذلك الحين".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,406
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة