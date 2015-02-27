صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".
فيما عبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الغامدي" لرتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".
فيما عبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".
"الغامدي" لرتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".
فيما عبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.